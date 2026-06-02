Rusia desarticula una "operación a gran escala" para "plantar software malicioso" en teléfonos de altos cargos

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la desarticulación de una supuesta "operación a gran escala" por parte de servicios de Inteligencia de otros países no especificados para "plantar software malicioso" en los dispositivos de comunicación de varios altos cargos rusos con el objetivo de robar información y llevar a cabo labores de espionaje.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que sus agentes "han descubierto un documentado una operación a gran escala de agencias de Inteligencia extranjeras para plantar y activar software malicioso en los dispositivos móviles de comunicación de funcionarios rusos de alto rango".
"Este software es usado para robar datos existentes, escuchar conversaciones activas y llevar a cabo grabaciones encubiertas de sonido y vídeo", ha dicho, antes de recalcar que el objetivo de todo ello era "obtener información sensible".
El organismo ha reseñado que "usando las capacidades técnicas de grandes corporaciones internacionales de Tecnología de la Información y comunicaciones móviles, representantes de agencias de Inteligencia extranjeras llevaron a cabo la recopilación encubierta y no autorizada de diversos tipos de información de los dispositivos de las víctimas de ciberataques".
Por ello, ha subrayado que ya ha sido abierto un caso penal en torno a estos hechos, con las investigaciones aún en marcha, al tiempo que ha advertido de que "las agencias de Inteligencia extranjeras utilizan tecnología de la información moderna, incluidas las comunicaciones móviles, en sus actividades destructivas".
"Está prohibido compartir información confidencial desde o cerca de dispositivos móviles, ya que el contenido de las conversaciones podría llegar a conocimiento de terceros y acarrear consecuencias irreversibles", ha zanjado el FSB a través de su comunicado, sin apuntar directamente a ningún país como responsable de este supuesto plan.