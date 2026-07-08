Rusia describe como "positiva" la decisión del COI de levantar "provisionalmente" el veto a deportistas rusos

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha descrito este miércoles como "positiva" la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar "provisionalmente" la suspensión del Comité Olímpico Ruso, un paso que implicó que las recomendaciones impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania en febrero de 2022 ya no son aplicables, por lo que los deportistas rusos podrán participar en los procesos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Esto es una noticia positiva", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS, después de que el ministro de Deportes de Rusia, Mijail Degtiarev, aplaudiera la medida, que implica la cancelación de la obligatoriedad de que los atletas rusos tengan que competir bajo bandera neutral.

Así, Degtiarev afirmó que "los atletas que regresen a la competición internacional serán sometidos temporalmente a pruebas por la ITA (Agencia Internacional de Pruebas) hasta que se restablezca la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA, por sus siglas en inglés), un proceso que ya está en marcha". "El regreso de nuestro país a la familia olímpica es una luz verde para que las federaciones internacionales readmitan a todos nuestros atletas", sostuvo.

"Estamos llevando a cabo el proceso de restauración de la integridad del deporte bajo la dirección del presidente ruso, Vladimir Putin", manifestó el ministro en redes sociales, donde adelantó que "el equipo ruso competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Senegal bajo la bandera rusa en otoño de 2026, y participará en clasificatorios para los Juegos Olímpicos de 2028 en Estados Unidos".

"Aún queda mucho trabajo por hacer para aplicar las decisiones del COI dentro de las organizaciones internacionales, pero el COI está enviando un mensaje claro: el movimiento olímpico debe ser apolítico", sostuvo Degtiarev tras la decisión de la Junta Ejecutiva del COI de levantar la suspensión, en vigor desde el 12 de octubre de 2023.

El organismo sostuvo en un comunicado que "la decisión se tomó tras un análisis exhaustivo realizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del COI, al considerar que el Comité Ruso ya no cuenta entre sus miembros con ninguna organización deportiva regional de los territorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Ucraniano", después de que el Comité Ejecutivo del COI decidiera en mayo levantar las condiciones de participación recomendadas a las federaciones internacionales y a los organizadores en lo que se refiere a Bielorrusia y a los deportistas bielorrusos.

Sin embargo, el COI dejó claro que "no organizará eventos propios en Rusia ni invitará a miembros del Gobierno o del Estado ruso a sus eventos", al tiempo que adelantó que "tomará en el momento oportuno una decisión en relación con la exhibición de la bandera, el himno, los colores o cualquier otro símbolo de identificación de Rusia en los Juegos Olímpicos".

Además, recordó que, para "hacer frente a la falta de confianza", los deportistas rusos que regresen a la competición internacional "deberán cumplir los requisitos antidopaje pertinentes, en particular los establecidos en las normas antidopaje del COI y de las Federaciones Internacionales, así como las mejores prácticas establecidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)" en caso de que siga considerando a la RUSADA como "no conforme" de cara a 2028.