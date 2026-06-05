Rusia se desmarca del incidente con drones navales en Rumanía y los atribuye a Ucrania

Archivo - Una embarcación de superficie no tripulada del tipo Barracuda se somete a pruebas en el sur de Ucrania, el 30 de marzo de 2026. - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia se han desvinculado este viernes del incidente con drones navales registrado en el puerto de Constanza, en Rumanía, y los ha atribuido a vehículos marinos no tripulados ucranianos.

"La Embajada de Rusia en Rumanía informa a la opinión pública rumana de que se trata de vehículos marinos no tripulados ucranianos utilizados por el régimen de Kiev para llevar a cabo ataques terroristas contra buques civiles y amenazar la navegación en el mar Negro", ha señalado la legación rusa en Bucarest, insistiendo en que la información difundida por Rumanía es "deliberadamente incompleta".

De esta forma, ha afirmado que "carece de fundamento" cualquier intento de "vincular directa o indirectamente estos drones a Rusia y responsabilizarla de este incidente".

El Ministerio de Defensa rumano ha señalado que el artefacto que ha detonado en las instalaciones del puerto provocando daños materiales es "del tipo utilizado en la guerra de Ucrania".

"La zona ya estaba asegurada y aislada por fuerzas del Servicio de Inteligencia rumano, la Guardia Costera y el Ministerio de Defensa Nacional, y el objetivo se encontraba, en ese momento, en proceso de evaluación y aseguramiento", ha informado el Ministerio en una nota en la que insiste en que la detonación no ha dejado víctimas.

Por su lado, el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha defendido la "rapidez" con la que han actuado las fuerzas de seguridad para evacuar y asegurar la zona "de forma preventiva antes de la explosión". Dan ha afirmado que este tipo de episodios "son consecuencia directa de la guerra de agresión desatada por Rusia contra Ucrania".

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se han referido a este incidente como "una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania".