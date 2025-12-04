Rusia destruye en el último día cerca de 200 drones y cuatro lanchas no tripuladas lanzadas por Ucrania

Archivo - Señal de prohibición de drones en Moscú, Rusia - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la destrucción de cerca de 200 drones y cuatro lanchas no tripuladas lanzadas por Ucrania durante el último día, sin dar detalles sobre los puntos de interceptación ni informar sobre posibles daños o víctimas.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en su cuenta en Telegram que "los sistemas de defensa antiaérea han derribado 195 aparatos aéreos no tripulados" y que "la Flota del Mar Negro ha destruido cuatro lanchas no tripuladas de las Fuerzas Armadas ucranianas en la parte noroccidental del mar Negro".

Las Fuerzas Armadas ucranianas, por su parte, han anunciado durante la jornada la interceptación de 114 de los 138 drones lanzados en las últimas horas por el Ejército ruso, si bien han confirmado el impacto de 24 aparatos y dos misiles balísticos en catorce puntos, sin datos sobre daños.