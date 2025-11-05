Rusia dice esperar "aclaraciones" de EEUU respecto a las pruebas nucleares anunciadas por Trump

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Europa Press/Contacto/Erik Romanenko - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que están esperando "aclaraciones" por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a las pruebas nucleares anunciadas recientemente y que, según Washington, no incluirán "explosiones".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado en una rueda de prensa que de momento Estados Unidos no ha ofrecido explicaciones al respecto y ha pedido "claridad" sobre las intenciones exactas de Estados Unidos y qué quiere someter a ensayos, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Sus palabras llegan poco después de que Trump anunciara en octubre que había ordenado al Pentágono iniciar "inmediatamente" pruebas con armamento nuclear dado que "otros países cuentan con este tipo de programas". En este sentido, afirmó que se trataba de una acción basada en la "equidad".

Posteriormente, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, especificó que estos ensayos se limitarán a "pruebas de sistema", tras la oleada de críticas internacionales a las palabras del inquilino de la Casa Blanca.

"Creo que las pruebas de las que estamos hablando en estos momentos son pruebas de sistema. No son explosiones nucleares. Son lo que llamamos explosiones no críticas", explicó el lunes.

Para justificar esta medida, Trump ha citado en varias ocasiones las últimas pruebas armamentísticas de Rusia, que incluyeron el lanzamiento del misil 'Burevestnik y el supertorpedo de propulsión nuclear 'Poseidón', si bien el Kremlin recordó que las mismas no equivalen a ensayos nucleares al no portar cabezas nucleares ni contar con explosiones de este tipo.