Rusia dice luchar junto a Corea del Norte por un "orden mundial nuevo y más justo"

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. - Vladimir Gerdo/TASS via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado este martes que Moscú está luchando junto a Pyongyang para lograr establecer un "orden mundial nuevo y más justo", a medida que ambos países refuerzan su cooperación y consolidan una alianza estratégica.

En una carta enviada a la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, Lavrov ha reafirmado el compromiso de las autoridades rusas a impulsar la cooperación en "todos los ámbitos" y ha apostado por "contribuir a la seguridad regional e internacional", según ha recogido la agencia estatal norcoreana KCNA.

La misiva resalta que ambos países luchan por un mundo "basado en la multipolaridad, la igualdad genuina y los intereses nacionales" y apuesta por tomar medidas que vayan "en beneficio de los pueblos de ambos países".

"La participación de personal militar del Ejército de Corea del Norte en las operaciones para expulsar a la camarilla nazi ucraniana y a los mercenarios extranjeros de Kursk (región rusa) es una clara prueba de la tradición de amistad combativa forjada por las heroicas generaciones anteriores", ha manifestado Lavrov en referencia al envío de tropas norcoreanas a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania.

Se estima que el país asiático envió aproximadamente unos 14.000 soldados a Rusia a finales de 2024 para ayudar a Moscú a repeler una importante incursión ucraniana en la región de Kursk. Posteriormente, el propio presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la victoria en mayo de 2025 y agradeció públicamente a Pyongyang su ayuda.