Rusia dice que es "prematuro" hablar de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en un futuro cercano

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexey Danichev/Kremlin/Dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han expresado este miércoles que ven "prematuro" hablar de la posibilidad de alcanzar acuerdo de paz con Ucrania en un futuro cercano a medida que crece la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha anunciado que representantes del Gobierno se reunirán con el lado ruso y ucraniano de forma simultánea.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que "es pronto para ofrecer conclusiones sobre un final inminente" a la guerra en Ucrania. "Espera, es muy pronto para hablar de algo así", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Trump ha asegurado que "espera reunirse pronto" con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con su homólogo ruso, Vladimir Putin, si bien ha confirmado que solo lo hará "cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final".