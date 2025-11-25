Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania tras los últimos ataques y ve "necesaria" la participación europea

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en San Petersburgo (archivo) - Ulf Mauder/dpa - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este martes de que siguen abiertas a negociar con Ucrania para lograr una solución que ponga fin a la invasión del territorio ucraniano a pesar de los ataques registrados durante la noche, si bien han afirmado que para ello es "necesario" contar con la participación de los países europeos.

"Seguimos completamente abiertos a las negociaciones", ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en la que ha señalado que "a Rusia le interesa alcanzar sus objetivos a través de vías diplomáticas y políticas".

En este sentido, ha asegurado que la postura de Moscú "no ha cambiado" respecto a esta cuestión y ha dicho "adherirse a ella de forma consistente", si bien ha admitido que es "imposible" hablar de un "sistema de seguridad sin la participación de los países europeos".

"Es difícil, prácticamente imposible, debatir sobre el sistema de seguridad en Europa, hablar de garantías de seguridad dentro del sistema de seguridad, en general, sin la participación de los europeos. En algún momento, por supuesto, (su participación) será necesaria", ha declarado.

El plan de paz para Ucrania propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, es el "único documento que podría convertirse en una buena base para las negociaciones", ha aseverado Peskov, que ha indicado que actualmente "es lo único medianamente interesante" que hay sobre la mesa.

"Creemos que podría ser una base muy buena para las negociaciones", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que Rusia "ya recibió un borrador del plan estadounidense", el cual "coincide en gran medida con el espíritu de los acuerdos alcanzados en Anchorage (Alaska)".

Sin embargo, Peskov ha negado que de momento la parte rusa haya recibido un plan actualizado y ha descartado estas informaciones.

SOBRE EL PAPEL DE TURQUÍA

Respecto al papel desempeñado por el Gobierno turco durante el último año, ha dado las gracias a las autoridades del país por su "disposición a crear condiciones para que avancen las negociaciones entre las partes", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

"La parte turca continúa ofreciendo sus servicios. Queremos dar las gracias a nuestros amigos turcos por esto. Estamos dispuestos a establecer todas las condiciones para la seguir adelante con el proceso de negociación", ha afirmado después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, explicara a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que está dispuesto a "contribuir al proceso de negociaciones para resolver el conflicto y seguir proporcionando su territorio como plataforma".

Además, ha destacado la importancia de las conversaciones celebradas en el pasado en la ciudad de Estambul, pero ha culpado a Kiev de su "fracaso". "Las conversaciones de Estambul se quedaron en el aire no por nuestra culpa ni por nuestra voluntad", ha apuntado.