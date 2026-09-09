Rusia enmarca las acusaciones de Alemania sobre Leipzig en una "maniobra" con "apoyo de la UE y la OTAN"

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha afirmado este miércoles que considera las acusaciones de Alemania contra Moscú por el ataque fallido contra el aeropuerto de Leipzig como "una maniobra planificada", "apoyada por la Unión Europea (UE) y la OTAN", para aumentar las tensiones derivadas de la invasión rusa de Ucrania.

"Consideramos este último episodio de histeria antirrusa en Europa como una maniobra planificada para elevar las tensiones, con apoyo de la cúpula de la UE y la OTAN", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, que ha afirmado que las acusaciones "no tienen nada que ver con una investigación objetiva".

Así, ha reiterado que las autoridades alemanas "no llevaron a cabo un análisis independiente ni presentaron materiales o pruebas", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Hubo una serie de declaraciones y se citó a jefes de misiones diplomáticas rusas", ha resumido.

El Gobierno de Alemania aseguró la semana pasada que las investigaciones llevadas a cabo revelaron que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania, algo rechazado por Moscú.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.