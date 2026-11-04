Rusia espera que Trump "continúe sus esfuerzos de paz" en Ucrania tras el varapalo republicano en las 'midterms'

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han expresado este miércoles su esperanza en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "continúe sus esfuerzos de paz" en Ucrania tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato, que han visto cómo los demócratas se han hecho con el control de las dos cámaras del Congreso.

"El presidente Trump sigue ejerciendo sus competencias. Esperamos sinceramente que continúe con sus esfuerzos de paz", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones al canal del periodista ruso Alexander Yunashev.

Así, tras ser preguntado si la nueva composición del Congreso de Estados Unidos podría afectar los esfuerzos de Trump, ha destacado que este tema "es un asunto interno de Estados Unidos", según ha señalado el periodista a través de redes sociales.

"Han tenido lugar acontecimientos. La próxima ronda de conversaciones trilaterales tendrá lugar pronto, se han llevado a cabo esfuerzos exitosos de pacificación y también está la misión humanitaria de Melania Trump", ha especificado, en referencia al reciente alto el fuego local en Oleshki. "Esperamos que todo esto continúe", ha zanjado.

Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano de Trump, dado que los demócratas han vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos.