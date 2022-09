Rusia estaría comprando proyectiles de artillería a Corea del Norte, según la Inteligencia de EEUU

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia estarían comprando proyectiles de artillería y cohetes a Corea del Norte en el marco de la guerra en Ucrania, desatada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, según un informe de Inteligencia de Estados Unidos recogido por el diario 'The New York Times'.

Fuentes oficiales estadounidenses citadas por este medio han indicado que la decisión de Moscú de recurrir a Irán y Corea del Norte parar obtener armamento es una muestra de que las sanciones y los mecanismos de control de exportaciones están dañando la capacidad de Rusia para obtener este tipo de suministros.

Estados Unidos no ha dado detalles sobre las armas o la cantidad que habría sido obtenida por Rusia de Corea del Norte y el propio 'The New York Times' ha destacado que no es posible verificar de forma independiente esta compra, si bien un funcionario estadounidense ha agregado que las autoridades rusas planean continuar con estas transacciones.

La Casa Blanca empezó a desclasificar informes de Inteligencia sobre los planes militares de Moscú antes de la invasión de Ucrania y tras un parón en estas publicaciones ha empezado a desvelar esta información para intentar mostrar los problemas militares a los que hace frente Moscú en el marco de la guerra, incluida la supuesta compra de drones a Irán.

En este sentido, las autoridades estadounidenses han indicado que afectar la cadena de suministros militares es parte central de la estrategia de Washington para debilitar a Rusia y socavar su ofensiva contra Ucrania, sin que Moscú se haya pronunciado hasta ahora sobre las informaciones de 'The New York Times'.

Por su parte, Ucrania anunció en julio la ruptura de relaciones diplomáticas con Corea del Norte después de que Pyongyang se sumara a Moscú y Damasco a la hora de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, situadas en la región del Donbás (este) y escenario de un conflicto armado desde 2014.