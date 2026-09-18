Rusia expande la lista de representantes de la UE con prohibición de entrada por las sanciones a Moscú

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. - Mikhail Sinitsyn/TASS via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes una expansión de la lista de representantes de la Unión Europea (UE) que tienen prohibida la entrada al país euroasiático como respuesta al nuevo paquete de sanciones aprobado por el bloque en julio contra Moscú por la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Exteriores ruso ha denunciado en un comunicado que "la UE mantiene su política de medidas restrictivas unilaterales, ilegales bajo el Derecho Internacional", y ha señalado que en respuesta, Moscú "ha expandido de forma significativa" su lista de prohibiciones de viaje por la "política antirrusa" de Bruselas.

Así, ha explicado que esta lista incluye a personas "implicadas en la toma de decisiones sobre la entrega de asistencia material al régimen de Kiev" y en "actividades destinadas a socavar la integridad territorial de Rusia", así como aquellos "responsables por la imposición de sanciones antirrusas".

La cartera ha agregado que el listado incluye también a personas las que acusa de "dañar las relaciones de Rusia con terceros países" y "obstruir la navegación marítima en interés de Rusia", así como a "los implicados en la persecución de ciudadanos rusos bajo pretextos falsos" y en la "creación de mecanismos pseudolegales antirrusos en el Consejo de Europa".

"También hemos impuesto medidas restrictivas contra 'activistas' que mantienen posturas hostiles hacia Rusia, representantes de la comunidad académica de Estados europeos y miembros de los parlamentos nacionales de los Estados miembro de la UE y del Parlamento Europeo que votaron a favor de resoluciones y proyectos de ley antirrusos", ha dicho.

Moscú ha resaltado además que mantendrá las "políticas destructivas" de Bruselas no modificarán su política exterior. "Cualquier nueva acción de la Unión Europea destinada a ampliar las sanciones unilaterales antirrusas seguirá recibiendo la respuesta adecuada por nuestra parte", ha zanjado.