Rusia frustra un supuesto atentado contra su infraestructura ferroviaria en el suroeste del país

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha informado este viernes de que ha logrado frustrar un supuesto plan para atentar contra la infraestructura ferroviaria en la ciudad de Piatigorsk, en la provincia rusa de Stávropol, en el suroeste del país, un ataque que habría sido supervisado desde Siria.

En un comunicado, el FSB ha indicado que se ha evitado un "acto terrorista" planeado por un ciudadano "originario de un país de Asia Central y simpatizante de una organización terrorista internacional prohibida en Rusia". "Se determinó que posible autor, bajo la dirección y coordinación de un contacto ubicado en Siria, preparaba un atentado con un artefacto incendiario de fabricación casera contra una instalación ferroviaria en Stávropol", ha señalado.

"Para ello, fotografió el objetivo y adquirió los componentes y productos químicos necesarios para fabricar cócteles molotov. Tras el atentado, el sospechoso planeaba viajar a Siria", ha puntualizado.

Asimismo, ha informado de que "como resultado de las medidas operativas de investigación, el individuo fue rápidamente identificado y detenido por agentes del FSB".

"En su domicilio se encontraron y confiscaron artefactos incendiarios de fabricación casera listos para usar, así como dispositivos de comunicación con instrucciones de su contacto", recoge el texto.

El Departamento de Investigación del FSB en la región ha abierto una causa penal por los delitos tipificados en el Código Penal ruso. Las autoridades rusas han reiterado su advertencia a la ciudadanía: "sigue adelante la búsqueda activa de posibles autores de atentados terroristas en internet, redes sociales y aplicaciones de mensajería".