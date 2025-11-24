Rusia frustra un supuesto intento de sabotaje ferroviario en Siberia y "neutraliza" a dos sospechosos

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en inglés) ha informado este lunes de que ha frustrado un supuesto intento de sabotaje ferroviario en la región de Altái (Siberia), que ha atribuido a la Inteligencia ucraniana, y ha anunciado que ha neutralizado a dos sospechosos.

El FSB ha explicado a través de un comunicado publicado en su página web que durante la jornada del sábado identificó a "dos delincuentes" que intentaban instalar un dispositivo entre las estaciones de Altayskaya y Biysk, que tiene una gran frecuencia de trenes de mercancías y pasajeros.

"El intento fue planeado por miembros de una organización terrorista prohibida en la Federación rusa, coordinada por agencias de Inteligencia ucranianas (...) Tras ser arrestados, ofrecieron resistencia armada y fueron neutralizados mediante fuego de respuesta", ha indicado.

Moscú ha señalado que los sospechosos son residentes locales que fueron reclutados a través de Telegram "por un representante de una organización terrorista para llevar a cabo sabotajes y actividades terroristas a cambio de una compensación económica".

Las autoridades han abierto una causa penal por sabotaje, atentado contra la vida de las fuerzas de seguridad y adquisición, transferencia, venta, almacenamiento, transporte, envío o porte ilegal de armas, partes principales de armas de fuego y municiones.

Por último, el FSB ha recordado a la ciudadanía que las agencias de Inteligencia ucranianas buscan "activamente" en Internet y redes sociales a "posibles autores de atentados terroristas y sabotajes dirigidos a perjudicar" a Rusia, y ha advertido de que todas las personas que acepten colaborar "con el enemigo serán identificadas y procesadas, con penas que pueden llegar a ser de cadena perpetua".