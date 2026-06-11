Rusia frustra un supuesto plan de la Inteligencia de Ucrania para matar a un militar ruso

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha informado este jueves de que las fuerzas de seguridad del país han logrado desarticular un supuesto plan de la Inteligencia de Ucrania para perpetrar un atentado terrorista que acabara con la vida de un militar ruso.

"Frustrado ataque terrorista planeado por los servicios especiales de Ucrania contra un militar de una de las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia", ha indicado el FSB en un comunicado.

Así, han especificado que los agentes rusos han detenido a un presunto sicario que habría sido reclutado por Ucrania y al que se le habría encargado asesinar a tiros al militar ruso. Se trata de un hombre de origen extranjero nacido en los años 90.

"Durante el interrogatorio, el detenido confesó que fue reclutado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano) en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea hasta el que había huido por un proceso penal abierto en su país de origen", recoge el documento.

Los servicios ucranianos le prometieron que, tras cumplir con la operación, recibiría ayuda para obtener el estatus de refugiado y poder permanecer así en territorio del bloque comunitario.