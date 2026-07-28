Rusia se hace con el control de otra localidad de Donetsk, en el este de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un militar ruso. - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes que sus tropas se han hecho con el control de la localidad de Krasni Kut, en la provincia de Donetsk, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram que gracias a las "acciones decisivas de las unidades del grupo Centro de las Fuerzas Armadas", "se ha logrado liberar la citada ciudad de la República Popular de Donetsk".

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.