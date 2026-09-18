Rusia incluye al destacado director de cine Andrei Zviagintsev en su lista de "agentes extranjeros"

Archivo - El director de cine ruso Andrei Zviagintsev tras hacerse con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2026 (archivo) - Julie Edwards / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha incluido este viernes en su lista de "agentes extranjeros" al destacado director de cine ruso Andrei Zviagintsev, quien recientemente se hizo con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y quien ha estado nominado en dos ocasiones a Mejor película internacional en los Óscar.

El Ministerio de Justicia ruso ha acusado al director de "participar en la creación de mensajes y materiales de acceso público provenientes de agentes extranjeros, así como de organizaciones incluidas en la lista de organizaciones extranjeras e internacionales cuyas actividades se consideran indeseables en Rusia".

Asimismo, ha acusado a Zviagintsev de "difundir información falsa sobre decisiones y políticas adoptadas por las autoridades públicas de Rusia" y de "mantener interacción con agentes extranjeros y reside fuera de Rusia", según un comunicado publicado por la cartera para explicar su decisión.

El ministerio ha señalado además que también ha agregado a esta lista al columnista Pavel Ivanov, al empresario y bloguero Yerzhan Turgumbai, al periodista y escritor Mijail Shevelev y el proyecto Anarchist-35.

Zviagintsev, nacido en Novosíbirsk en 1964, saltó a la fama internacional con su ópera prima, 'El retorno', con la que obtuvo en 2003 cinco premios en el Festival de Venecia, incluido el León de Oro a la mejor película.

Tras ella, ha estrenado 'El destierro', 'Elena', 'Leviatán', 'Sin amor' y 'Minotauro', siendo esta última la que le valió el citado galardón en Cannes. Con 'Leviatán' y 'Sin amor' compitió por el Óscar a Mejor película internacional en representación de Rusia, si bien se quedó sin premio en ambas ediciones.