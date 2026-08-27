Rusia lanza una oleada de ataques sobre la provincia ucraniana de Kiev

Humo en la ciudad de Kiev tras un ataque ruso - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Rusia ha lanzado este jueves una oleada de ataques sobre distintos puntos de la provincia ucraniana de Kiev, incluida la homónima capital, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha confirmado en redes sociales que, como consecuencia del ataque, han caído escombros cerca de una escuela en el distrito de Shevchenkivski. "Las ventanas del centro educativo han resultado dañadas", ha señalado.

Asimismo, se han producido daños en un edificio residencial, un parque y un parking en el distrito de Obolon, si bien no ha habido que lamentar heridos o incendios. Los ataques también han provocado destrozos en una guardería en el distrito de Podilski.

La oleada de impactos ha causado daños también a un almacén de la cadena de supermercados Kolo, según ha confirmado la empresa Varus, aunque ningún trabajador ha resultado herido, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

A primera hora de la mañana, otro ataque ruso ha destruido el almacén de la empresa Roshen en la localidad de Chubinske, mientras que un centro de distribución de la empresa Confy -- dedicada a la venta de electrodomésticos, electrónica y artículos para el hogar-- también ha sido dañado.