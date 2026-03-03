Rusia no ve clara la nueva fecha de conversaciones con Ucrania y descarta Abu Dabi "por razones obvias"

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Grigory Sysoyev

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha afirmado este martes que la próxima fecha para celebrar la nueva ronda de conversaciones con Ucrania no está nada clara y ha agregado que ve además "poco probable" que pueda celebrarse en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, como se había planteado, mientras continúen los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Aún no está clara la fecha ni el lugar", ha dicho el portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, apenas un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostrara convencido de que las negociaciones se retomarían esta misma semana y en la capital emiratí. "Nadie lo ha cancelado", apuntó.

En ese sentido, Peskov ha añadido que "hoy es poco probable que se puede hablar de una reunión en Abu Dabi por razones obvias". Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región con instalaciones estadounidenses han sido objetivo de ataques iraníes en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que acabó con la vida del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

El último encuentro entre Moscú y Kiev para negociar el fin de la guerra tuvo lugar la semana pasada en la ciudad suiza de Ginebra, de la que, según reveló Zelenski, las partes salieron con un principio de acuerdo en temas humanitarios, como el intercambio de prisioneros, pero también militares.

El propio Zelenski reconoció, no obstante, que las principales cuestiones que separan a las partes, administración de los territorios ocupados por Rusia, o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, siguen sin solventarse.

CONVERSACIONES DE PUTIN CON LÍDERES REGIONALES

Con respecto a esta grave situación de seguridad en la región, Peskov ha trasladado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha podido hablar en las últimas horas con los líderes de la región afectados por los ataques.

Peskov ha contado que Putin hará todo lo posible por lograr "al menos una ligera distensión" de las hostilidades y que trasladará a las autoridades de Teherán la "profunda preocupación" de sus vecinos por estos ataques.