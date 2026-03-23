Rusia se ofrece a mediar "sin doble rasero" en el conflicto entre EEUU e Irán

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov (archivo) - Europa Press/Contacto/Sergei Savostyanov

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha planteado este lunes la disposición de su país a mediar en el conflicto bélico abierto entre Estados Unidos e Irán "sin dobles rasero".

Lavrov "ha reafirmado la disposición de Rusia a proporcionar ayuda integral para resolver los conflictos existentes en Oriente Próximo por vías pacíficas, teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados de la región y sin doble rasero", ha indicado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado oficial.

El comunicado recoge una conversación telefónica entre Lavrov y su homólogo egipcio, Bader Abdelati. Ambos han coincidido en "la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades en la región y de intensificar los esfuerzos colectivos políticos y diplomáticos para desactivar las tensiones".

Moscú ha destacado que esta "escalada sin precedentes" en la región "es resultado de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán".

Abdelati y Lavrov han tratado "el desarrollo de la cooperación ruso-egipcia, incluida la programación de las próximas citas bilaterales", ha explicado el Ministerio de Exteriores ruso.

El Gobierno egipcio también ha publicado un comunicado sobre esta conversación telefónica en el que explica que Abdelati "ha advertido de las graves repercusiones de que continúe el ciclo de violencia" y plantea "evitar que la región caiga en el caos generalizado de impredecibles consecuencias".

Los ministros de Exteriores han tratado también "la crisis humanitaria en Gaza" y Abdelati ha manifestado su respaldo a que la administración creada para gestionar el enclave palestino comience a asumir el gobierno como paso previo para que la Autoridad Palestina pueda ejercer sus competencias en Cisjordania y en la Franja de Gaza.