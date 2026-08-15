Rusia pide explicaciones a EEUU y a Turquía sobre el envío de un "arsenal impresionante" de munición a Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un misil ATACMS en una planta de Rheinmetall (Alemania) - Julian Stratenschulte/dpa - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha pedido a Estados Unidos y a Turquía que aclaren un posible envío masivo de municiones de racimo, misiles balísticos tácticos ATACMS y lanzacohetes múltiples a Ucrania, tal y como figura en una partida recogida en las minutas del Congreso estadounidense con fecha del 6 de agosto.

El registro legislativo informa de la aprobación de una transferencia permanente de 70 misiles balísticos tácticos M39 ATACMS, 12 lanzadores de cohetes múltiples M270 (MLRS), 2.524 cohetes M26 de 227 mm y 47.000 proyectiles de artillería de munición en racimo M509A1 de 203 mm "al Gobierno de Ucrania a través de entidades privadas turcas".

Dada la magnitud del envío y al hecho de que la munición de racimo está prohibida por el derecho Internacional por su carácter indiscriminado, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha confirmado que Moscú "ha solicitado aclaraciones a Washington y Ankara sobre la información divulgada por el Congreso estadounidense".

Zajarova ha denunciado que se trata de un "arsenal impresionante", y que "aún no es demasiado tarde para que Estados Unidos y Turquía reevalúen con sensatez" sus planes.

Zajarova ha asegurado que el suministro de estas armas "no tendrá ningún impacto significativo" en el devenir de la invasión rusa de Ucrania pero ha avisado del enorme daño colateral que comportará este armamento, no solo a nivel de bajas civiles, sino de relaciones diplomáticas entre Moscú, Washington y Ankara.

"Los intentos de utilizar la retórica del mantenimiento de la paz mientras se suministran armas a los nazis ucranianos socavan inevitablemente la confianza mutua, especialmente dadas las repetidas garantías de los representantes turcos de que Turquía está evitando el suministro de armas 'letales' a Kiev", ha criticado la portavoz.

Este pasado viernes, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, trasladaba su convencimiento de que Estados Unidos estaba cada vez más implicado en la guerra de Ucrania y pidió a Washington que explique este comportamiento, que contradice los esfuerzos de acercamiento entre los presidentes ruso y estadounidense, Vladimir Putin y Donald Trump.

"Estados Unidos está mucho más involucrado en la organización y ejecución de ataques en territorio ruso contra objetivos civiles", ha asegurado Lavrov en una entrevista concedida este viernes a la radiotelevisión pública del país, la VGTRK.

Por ello, el ministro de Exteriores efectuó "varias preguntas" al Departamento de Estado norteamericano para que comparta datos de Inteligencia sobre sus últimas actividades en torno a Ucrania.

"Esperaremos una respuesta", añadió Lavrov al respecto, aunque quiso moderar el tono de su petición, que en modo alguno quiere alterar el curso de las negociaciones que está manteniendo con los dos enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. "Nosotros no emitimos ultimátums", zanjó.