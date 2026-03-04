Rusia pide "garantizar la seguridad" de la central nuclear iraní de Bushehr en plena ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - El presidente iraní, Masud Pezeshkian, visita la central nuclear de Bushehr. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han pedido este miércoles "garantizar la seguridad" de la central iraní de Bushehr en plena ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, unas declaraciones que llegan poco después de que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) haya confirmado "daños" en dos edificios situados cerca de la instalación nuclear.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado durante una rueda de prensa que la central "está bajo amenaza" debido a "las explosiones, que se pueden escuchar literalmente a tan solo kilómetros de la línea de defensa", según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

En este sentido, ha instado a las partes a "proteger las instalaciones" y ha dicho estar "prestando una atención especial a la situación en torno a la central". "Queremos nuevamente transmitir con claridad el llamamiento al director general de Rosatom (Alexei) Lijachev, que pide a las partes involucradas que prioricen la seguridad absoluta de la instalación nuclear", ha declarado, en relación a una planta que si bien es operada por la de Organización de la Energía Atómica de Irán, cuenta con suministro y apoyo técnico ruso.

"Ya hemos trasladado esta información por los canales correspondientes. Según los científicos nucleares rusos, la amenaza existe", ha recalcado, aunque la OIEA descarta de momento impactos en las inmediaciones de la central de Bushehr.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.