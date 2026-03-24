Rusia pide "no expandir el conflicto" de Oriente Próximo al mar Caspio y descarta ataques de Israel contra sus buques

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en la capital de Rusia, Moscú. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han pedido este martes "no expandir el conflicto" de Oriente Próximo a la zona del mar Caspio y ha descartado que se hayan producido ataques por parte del Ejército israelí contra buques rusos que transportan supuestamente armamento a Irán en el marco de la ofensiva desatada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha manifestado que Moscú "percibiría de forma muy negativa" que el conflicto afecte también a esta zona, unas declaraciones que llegan poco menos de una semana después desde que Israel anunciara ataques contra buques iraníes en el mar Caspio.

"Moscú lo vería manera extremadamente negativa", ha aseverado durante una rueda de prensa, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax. Con estas palabras, ha secundado la preocupación de Teherán, que también teme que la situación empeore en esta zona.

"Sobre esas informaciones específicas de que algunos barcos rusos se han visto alcanzados no tenemos detalles sobre esto. No tenemos información sobre este asunto", ha aseverado.

Tras las declaraciones de las autoridades israelíes sobre los objetivos iraníes alcanzados en dichos ataques, la portavoz del Ministerio de Rusia, Maria Zajarova, subrayó la semana pasada que existe una "gran preocupación" ante la situación en el mar Caspio, especialmente en el puerto iraní de Bandar Anzali.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.