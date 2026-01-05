Rusia prohíbe la entrada al país a 28 ciudadanos canadienses por "promover la ideología neonazi"

Archivo - Bandera de Rusia. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / AFP7 / CONTACTOPHO

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han prohibido este lunes la entrada al país a 28 ciudadanos canadienses por "promover la ideología neonazi", una medida que llega tan solo horas después de que el presidente ucraniano haya nombrado a la ex vice primera ministra canadiense Chrystia Freeland como su asesora económica.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que "en respuesta a las restricciones ilegales antirrusas anunciadas previamente por el Gobierno de Ottawa, se ha prohibido permanentemente la entrada Rusia a estos 28 ciudadanos canadienses cuyas actividades en estructuras y organizaciones están dirigidas a promover la ideología neonazi criminal que actualmente promueve el régimen de Kiev".

Así, ha explicado que estos individuos, que "ignoran los hechos históricos y la verdad sobre los acontecimientos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, buscan fortalecer los lazos de Canadá con las fuerzas nacionalistas más radicales e irreconciliables de Ucrania".

"El nombramiento de (...) Chrystia Freeland como asesora de desarrollo económico de Volodimir Zelenski confirma aún más esta tendencia", recoge el documento, que recalca la "firme oposición" de Moscú a cualquier manifestación de "extremismo y xenofobia". "Seguiremos tomando medidas para proteger sus intereses nacionales y la verdad histórica", ha puntualizado.

Freeland ocupó durante más de cinco años el cargo de vice primera ministra en el Gobierno de Justin Trudeau, con el que finalmente mantuvo una disputa que llevó a su destitución. Aunque en un primer momento se postuló incluso a sucederle en el cargo tras su dimisión, Freeland retiró su candidatura en favor del actual primer ministro, Mark Carney.