Rusia promete una "dura respuesta" al 20º paquete de la UE contra Moscú en relación con la invasión de Ucrania

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova (archivo) - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha prometido este viernes una "dura respuesta" al vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Moscú en relación con la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Adoptaremos medidas de respuesta. Serán duras", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, que ha adelantado que estas contramedidas "serán desarrolladas y aplicadas" en línea con "los intereses" de Moscú, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha hecho hincapié en que Moscú "condena firmemente cualquier medida unilateral ilegítima y coercitiva". "Cada vez hay más países que comparten y apoyan esta postura", ha manifestado, al tiempo que ha denunciado que el último paquete de la UE "amenaza la seguridad alimentaria, además de socavar la seguridad energética".

"Los mismos países que son los que más defienden la seguridad alimentaria están dando pasos para socavar la seguridad alimentaria a nivel global", ha zanjado Zajarova, un día después de que el bloque diera luz verde a su préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia una vez que se restauró el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba.