Rusia rechaza las acusaciones por un ataque a un tren posterior a uno en el que viajaban políticos europeos

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha rechazado este martes las acusaciones contra Moscú por un ataque contra un tren en un punto de Ucrania situado cerca de la frontera con Polonia, poco después de que otro en el que iban políticos occidentales pasara por la zona, y ha recalcado que Moscú solo ataca objetivos "militares" en el marco de la invasión del país, lanzada en febrero de 2022.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha criticado la "extraña reacción" por parte del ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, y "ciertos políticos y diplomáticos europeos", antes de destacar que las tropas rusas, "al contrario que las Fuerzas Armadas ucranianas", no combaten "contra la población civil".

Así, ha sostenido que el citado ataque "fue lanzado exclusivamente contra instalaciones militares y el transporte militar y la infraestructura logística usada por el régimen de Kiev, también en el oeste de Ucrania". "Estos ataques, según datos objetivos, fueron altamente efectivos y eficientes", ha defendido.

"Hemos advertido reiteradamente que los nudos ferroviarios, los depósitos y el material rodante, en particular las locomotoras, que se utilizan activamente para transportar armas occidentales destinadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania son objetivos militares legítimos", ha destacado, según un comunicado publicado por la cartera.

Zajarova ha criticado por ello "la campaña de relaciones públicas" lanzada "en torno al viaje de ciertas figuras políticas" que viajaban en la ruta, entre ellas los ex primeros ministros británico y sueco Boris Johnson y Carl Bildt, argumentando que el objetivo de la misma "es intentar pedir de nuevo suministros militares" para Ucrania al "intimidar al europeo medio con una supuesta 'amenaza rusa a las puertas de la OTAN'".

En este sentido, ha hecho hincapié en que Moscú envió en mayo notas a través de sus embajadas "reclamando a los ciudadanos extranjeros, incluidos diplomáticos y sus familias, que abandonen Kiev ante ataques sistemáticos y consistentes por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania" y otros objetivos.

"También hemos llamado la atención desde hace mucho sobre varios 'turistas políticos' occidentales y personas importantes ante el hecho de que el régimen de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski los explota cínicamente como 'escudos humanos' para proteger sus convoyes militares", ha apuntado la portavoz de la diplomacia rusa.

"Antes de algunos de estos viajes, recibimos solicitudes a través de canales diplomáticos para garantizar el paso seguro de determinadas personas", ha desvelado, al tiempo que ha argumentado que Moscú responde "de forma sistemática" que sus advertencias "siguen vigentes" y que "los políticos y diplomáticos occidentales deben evaluar con sensatez los riesgos que (estos viajes) conllevan".

De esta forma, Zajarova ha insistido en que "nadie puede garantizar la seguridad de sus visitas, las cuales están diseñadas para complacer a Kiev", antes de incidir en que "dichos funcionarios occidentales ignoraron flagrantemtente las advertencias de sus propios gobiernos sobre no viajar 'bajo ninguna circunstancia' a esta república postsoviética", en referencia a Ucrania.

EL ATAQUE

El ataque, lanzado el domingo contra un punto situado cerca de la frontera con Polonia, alcanzó a un tren que estaba en una vía empleada poco antes por un tren en el que viajaban Johnson y Bildt junto a otros diplomáticos europeos tras acudir a una conferencia de seguridad celebrada en Kiev.

Tras ello, Johnson se preguntó por la "lógica" que puede llevar al presidente ruso, Vladimir Putin, a "volar una locomotora parada en la frontera polaca". "Es el tipo de ataque arbitrario y sin sentido que los ucranianos soportan a diario", denunció, antes de pedir la entrega a Ucrania de las defensas antiaéreas que "necesitan".

Por su parte, las autoridades ucranianas indicaron de que en el tren atacado viajaban 206 personas y subrayaron que no hay heridos. Los vídeos difundidos en redes sociales muestran a pasajeros huyendo del lugar.

En este sentido, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció el carácter "deliberado" de este ataque. "Los hombres y mujeres ucranianos luchan día a día precisamente para evitar que estos ataques lleguen más dentro de Europa. Dan sus vidas y no permiten que la agresión se expanda", zanjó.