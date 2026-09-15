Rusia apunta a una "conexión ucraniana" en el incidente en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Rusia han apuntado este martes a una "conexión ucraniana" con el ataque fallido contra el aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig y ha recalcado que los socios de Berlín "saben que no hay pruebas sobre la implicación de Rusia" en el suceso, que ha provocado un nuevo repunte de las tensiones en Europa.

El Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) ha señalado en un comunicado que "muchos en Occidente simplemente hacen como que creen a la cúpula alemana, que ha acusado de forma infundada a Rusia del reciente 'incidente con un dron' en el aeropuerto de Leipzig".

"Públicamente, los aliados manifiestan una 'solidaridad total' con Berlín, que supuestamente fue 'víctima de una provocación rusa'. Sin embargo, entre bastidores, la situación parece muy distinta", ha dicho, antes de asegurar que cuenta con información que indica que "las agencias de Inteligencia de la OTAN han investigado las circunstancias del incidente e informaron a las autoridades nacionales de que no hay prueba alguna de la implicación de Rusia".

"Por el contrario, se señalaron numerosos indicios de una 'conexión ucraniana'. Se recomendó a los organismos gubernamentales que se abstuvieran de hacer declaraciones definitivas, y mucho menos públicas, sobre la culpabilidad de Moscú", ha destacado el SVR, que ha puntualizado que "esta postura cauta de los aliados no satisfizo a la cúpula alemana".

Así, el organismo ha hecho hincapié en que "a pesar de las advertencias de los servicios de inteligencia de la OTAN, las autoridades alemanas optaron por lanzar acusaciones de gran alcance contra Rusia" para "justificar el enorme gasto en la militarización de Alemania previsto en los Presupuestos de 2027".

"Como han demostrado los acontecimientos posteriores, los votantes alemanes no son tan ingenuos", ha destacado el SVR, en aparente referencia al varapalo del partido del canciller alemán, Friedrich Merz, en las elecciones celebradas el 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt, en las que el ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo una clara victoria.

En este sentido, el SVR ha hecho hincapié en que "las próximas elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín, previstas para el 20 de septiembre, supondrán una nueva prueba para Merz", insistiendo en vincular las tensiones entre Alemania y Rusia con la pérdida de apoyos del canciller a nivel interno, con el incidente de Leipzig como uno de estos factores, siempre según Moscú.