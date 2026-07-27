Rusia recupera cuerpos de tres alpinistas bosnios y asciende a cinco los muertos en el ascenso del monte Elbrus

Archivo - Vista del monte Elbrus, en Rusia. - Europa Press/Contacto/Sergei Rusanov - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han recuperado este lunes tres cuerpos más de los alpinistas bosnios que murieron tras perderse en el ascenso al monte Elbrus, en el Cáucaso, ascendiendo a cinco el total de fallecidos, mientras que otros dos han logrado sobrevivir al accidente.

En total siete escaladores bosnios intentaban ascender el monte Elbrus, pico más elevado de Rusia y Europa con una altitud de 5.642 metros, cuando, debido a las malas condiciones meteorológicas, se desorientaron y perdieron su ruta.

Según informa la agencia rusa TASS, este lunes los equipos de búsqueda y rescate encontraron los cuerpos de otros tres escaladores del grupo de siete que se encontraba extraviado.

Debido al rápido deterioro de las condiciones meteorológicas, el grupo perdió el rumbo el pasado viernes, entonces uno de los escaladores descendió de la montaña e informó de que dos miembros de la expedición enfermaron a una altitud de 5.100 metros.

Entonces las autoridades rusas pusieron en marcha una operación de rescate, encontrando los cuerpos de dos escaladores y un superviviente, al que se le prestó asistencia médica, el domingo.

Finalmente ha sido este lunes cuando los rescatistas han dado con los otros dos montañeros perdidos, confirmando el fallecimiento de los miembros de la expedición, los tres alpinistas restantes.

Los últimos meses once personas han fallecido mientras escalaban el monte Elbrus. Ahora la Fiscalía de la región de Kabardino-Balkaria está supervisando la labor de los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre el terreno.