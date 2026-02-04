Rusia reitera su negativa al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania: "Esto es categóricamente inaceptable"

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, en una rueda de prensa en Moscú. - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha reiterado este miércoles su rechazo al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania en el marco de un eventual acuerdo de paz, asegurando que este escenario resulta "categóricamente inaceptable" para Moscú.

"Rusia ha dejado claro en repetidas ocasiones que la presencia de tropas occidentales en territorio ucraniano, bajo cualquier bandera, amenaza nuestra seguridad. Consideraremos a estas tropas como objetivos militares legítimos", ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en declaraciones recogidas por la agencia estatal rusa TASS.

La portavoz ha insistido en la versión rusa del conflicto en Ucrania, recordando que "fue la expansión desenfrenada del espacio geopolítico de la OTAN" lo que provoco la guerra en Ucrania. "Esto se convirtió en una de las causas fundamentales del conflicto. Sin eliminar esto, su resolución es imposible", ha declarado.

Zajarova ha reiterado así que Rusia tratará de resolver esta cuestión "por medios militares o políticos", detallando que Moscú propone "varias opciones" para seguir adelante.

En el marco de las garantías vinculantes que la Coalición de Voluntarios ofrecerá a Ucrania, Reino Unido y Francia se han comprometido al envío de tropas a territorio ucraniano para reforzar a Kiev una vez acabe la guerra y disuadir cualquier futura agresión rusa.

Moscú ha avisado de que considerará este despliegue "una intervención extranjera" y "una amenaza directa para la seguridad" del país por lo que ha advertido de que "todas" las unidades e instalaciones extranjeras en Ucrania "serán consideradas objetivos militares legítimos de las Fuerzas Armadas de Rusia".