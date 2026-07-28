Rusia reivindica nuevos ataques contra puertos ucranianos en el mar Negro

Archivo - Imagen de archivo de un buque en el mar Negro. - Europa Press/Contacto/Tolga Ildun - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han vuelto a reivindicar este martes ataques contra infraestructuras portuarias ucranianas y barcos acusados de contribuir a las capacidades militares de Kiev a orillas del mar Negro.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado que los ataques han sido perpetrados en zonas del noroeste del mar Negro, donde una de las embarcaciones afectadas "transportaba cargamento militar cuando fue alcanzada por drones de combate" rusos.

"Esta mañana, las Fuerzas Armadas de Rusia han seguido atacando puertos y buques ucranianos desplegados en apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania", recoge el texto.

Asimismo, un segundo buque ha sido atacado en el puerto ucraniano de Mikolaiv, que ha sido objeto de otros ataques de este tipo durante los últimos días. El Gobierno ruso ha insistido en que seguirá adelante con esta ofensiva en un intento por mermar las capacidades ucranianas.

Las fuerzas rusas han incrementado este tipo de ataques durante la última semana, con bombardeos contra embarcaciones e instalaciones también en Chornomorsk y Odesa, principalmente, ambas situadas en el sur del país.