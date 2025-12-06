Rusia rescinde acuerdos militares firmados con Canadá, Francia y Portugal entre 1989 y 2000

Archivo - Bandera de Rusia - Europa Press/Contacto/Igor Onuchin - Archivo

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la finalización de tres acuerdos de cooperación en materia de defensa que fueron firmados entre 1989 y 2000 con Canadá, Francia y Portugal, una decisión que ha sido formalizada mediante un decreto del primer ministro ruso, Mijail Mishustin.

El documento detalla de manera expresa que los tratados afectados son el pacto entre la extinta Unión Soviética y Canadá sobre visitas militares, firmado en Moscú el 20 de noviembre de 1989; el acuerdo entre la Federación de Rusia y Francia sobre cooperación en defensa, rubricado el 4 de febrero de 1994; y el tratado entre Rusia y Portugal para la colaboración en el ámbito militar, fechado el 4 de agosto de 2000, según ha recogido la agencia de noticias Tass.

Todos ellos han sido considerados por el Gobierno como carentes de vigencia estratégica en el contexto actual, motivo por el que han quedado extinguidos de forma simultánea y sin que se hayan valorado posibles sustituciones o mecanismos alternativos de cooperación.

La orden gubernamental contempla asimismo que sea el Ministerio de Exteriores del país el encargado de comunicar formalmente a Ottawa, París y Lisboa la decisión adoptada, con el fin de completar el procedimiento diplomático correspondiente. Esta notificación constituye, según el contenido del decreto, el último paso necesario para cerrar definitivamente los acuerdos.

Si bien el texto no ofrece explicaciones adicionales sobre los motivos políticos o militares detrás de esta medida, la revocación de estos pactos se dibuja como un nuevo episodio en la progresiva desconexión de Rusia con Occidente en materia de seguridad y cooperación técnica.

Este anuncio llega después de que, en un movimiento similar, Mishustin rescindiera a mediados de julio de 2025 el acuerdo de cooperación técnico-militar con el Gobierno de Alemania, después de que Moscú amenazara con esta medida tras acusar a Berlín de llevar a cabo una "política abiertamente hostil" y una postura "militarista cada vez más agresiva".