Rusia resta importancia a los cambios en el Gobierno de Ucrania: "Se necesita alguien capaz de fijar acuerdos"

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en la capital de Rusia, Moscú. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han restado este jueves importancia a los cambios realizados recientemente en el seno del Gobierno de Ucrania, entre ellos la salida del hasta ahora ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, que ha dejado el cargo tras solo seis meses debido a las disputas con el jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado en una rueda de prensa que "no importa quién esté al frente del Ministerio de Defensa ucraniano porque lo verdaderamente importante es que haya alguien capaz de tomar decisiones que lleven a un acuerdo pacífico" entre las partes.

"No importa quién sea sino que actúe con la responsabilidad necesaria para adoptar las medidas que lleve a que la operación militar especial sea completada o que se logre un pacto", ha resaltado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Así, ha explicado que el Kremlin seguirá "supervisando todas las noticias relacionadas con el régimen de Kiev, especialmente en el contexto de la operación especial". "Por supuesto, supervisamos estas cuestiones, como las reformas y los cambios en el Gabinete", ha añadido.

"Se están produciendo algunos cambios en la estructura del régimen de Kiev, pero para nosotros, ninguno de ellos reviste una importancia fundamental. Lo importante para nosotros es resolver la situación y salvaguardar nuestros propios intereses", ha recalcado, antes de manifestar que las autoridades ucranianas son "plenamente conscientes de las decisiones que deben tomar para alcanzar un acuerdo".

"En Kiev saben muy bien qué decisiones deben tomarse. Para nosotros es importante contar con personas así allí. Respecto a la solución del conflicto ucraniano, Rusia aún no ve perspectivas de una pronta reanudación de las negociaciones", ha lamentado.

En este sentido, ha incidido en que "no hay perspectivas inmediatas de reanudar el proceso de negociación; no las vemos". "Rusia mantiene su apertura al proceso de negociación en relación con la situación en torno a Ucrania y agradece a Turquía su disposición a seguir facilitando una solución pacífica al problema ucraniano", ha zanjado.