Rusia señala que la acusación en Alemania a un ucraniano por sabotear el Nord Stream apunta directamente a Kiev

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha valorado la reciente imputación en Alemania de un ciudadano ucraniano por su participación en la planificación del sabotaje al gasoducto Nord Stream como una muestra de "la implicación del régimen de Kiev" que además confirma lo que habían venido denunciado "desde el principio de esta historia".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que esta decisión de la Fiscalía de Alemania, que en su acusación apunta que el imputado "seguía órdenes" de Ucrania, confirma la versión de Moscú, así como la "implicación del régimen de Kiev y del Estado ucraniano en actividades terrorista, según ha recogido la agencia TASS.

Peskov ha remarcado la "paradoja" que supone que dicho sabotaje dañara "infraestructuras críticas de la Unión Europea", mientras Ucrania ansía unirse al bloque, que además financia la "maquinaria militar" ucraniana.

"Los países de la UE deberían tener en cuenta este caso cuando debatan las perspectivas de adhesión de Ucrania a la UE", ha valorado Peskov, incidiendo en el papel de Alemania en este asunto, ya que junto a Rusia se encargó de financiar la construcción de estos dos gasoductos que conforman el Nord Stream.

Esta semana, la Fiscalía alemana imputó al ciudadano ucraniano Serhi K. por su supuesta participación en el sabotaje a estas instalaciones en 2022. Arrestado en verano de 2025 en Italia y extraditado meses después a Alemania, "era oficial del Ejército ucraniano en 2022" y se le acusa de "complicidad en un crimen de guerra".

"Tras el inicio de la guerra a finales de febrero de 2022, tanto él como otros militares actuaron en nombre de las autoridades estatales ucranianas, desarrollaron un plan para destruir los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que van desde Rusia hasta Lubmin, en Alemania, a través del mar Báltico", señaló la Fiscalía.

La detonación se produjo el 26 de septiembre de 2022 cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a la costa sueca. Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión de Ucrania.

En octubre de 2025, un tribunal polaco rechazó extraditar a Alemania y falló a favor de poner en libertad a otro sospechoso de participar en estos ataques. Un ciudadano ucraniano, instructor de buceo, identificado como Volodimir Z.