Rusia supera su récord diario de coronavirus con 15.982 casos nuevos y suma 179 muertos

Moscú prevé iniciar entre diciembre y enero la campaña masiva de vacunación contra el coronavirus

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 15.982 casos nuevos y 179 muertos, lo que supone un nuevo récord en el cómputo diario, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.

"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 15.982 casos de COVID-19 en 84 regiones, incluidos 4.184 casos asintomáticos", ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

El nuevo récord diario supera en más de 800 casos el anterior, registrado el 16 de octubre, con 15.150 positivos en 24 horas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en suelo ruso se eleva este lunes a 1.415.316 personas contagiadas, lo que supone un aumento del 1,1 por ciento respecto a la jornada anterior, y 24.366 víctimas mortales. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú, con 5.376 casos, además de los 466 contabilizados en la provincia de la capital rusa.

En cuanto a las recuperaciones, 1.075.904 personas han superado la COVID-19, la enfermedad respiratoria generada por el nuevo coronavirus, incluidas 5.328 personas que han recibido el alta médica en las últimas 24 horas.

La Oficina Nacional de Protección al Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor) ha informado de que las autoridades sanitarias han realizado hasta la fecha más de 54,3 millones de test de coronavirus, incluidos 449.000 completados en el último día. Más de 311.000 pacientes continúan bajo observación médica como sospechosos de contagio por coronavirus.

En este contexto, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha anunciado que las autoridades locales prevén iniciar entre diciembre y enero la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus. "En noviembre Moscú planea recibir los primeros más o menos grandes lotes de la vacuna contra el coronavirus. Entre diciembre y enero comenzaremos una vacunación masiva de la población", ha afirmado el primer edil, en un mensaje publicado en su blog.

Sobianin ha asegurado que la inmunización general marcará "la victoria definitiva sobre la pandemia" y ha destacado que en la capital rusa "el número de test realizados por cada 100.000 habitantes es uno de los más altos en Rusia y entre todas las ciudades del mundo".

El alcalde de la capital rusa ha destacado que, además de los test PCR, en Moscú se llevan a cabo cada día unas 35.000 pruebas de anticuerpos. "El número de los contagiados reales por el coronavirus y el número de los casos detectados son dos índices distintos. Podemos dejar de hacer las pruebas PCR por completo y no diagnosticar a los contagiados, pero en la vida real no disminuirán. Según la experiencia de Moscú, el número de los ciudadanos que tienen anticuerpos es ocho veces mayor que muestran las pruebas PCR. Numerosas personas superaron la enfermedad sin síntomas y no solicitaron asistencia médica", ha explicado.

Rusia registró oficialmente el 11 de agosto la primera vacuna contra el coronavirus, desarrollada por el Centro Gamaleya con la cooperación del Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) y bautizada con el nombre comercial de Sputnik V. La vacuna está actualmente en la tercera fase de ensayos clínicos, que se prevé que concluya a mediados de 2021.