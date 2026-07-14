Rusia tacha de "puro terrorismo" los ataques de Ucrania a la flota rusa en el mar de Azov

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Moscú. - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, ha tachado este martes de "puro terrorismo" la táctica de Ucrania de atacar buques rusos en el mar de Azov, que Kiev acusa de ser parte de la llamada flota fantasma que emplea Moscú para sortear las sanciones internacionales.

"Lo que está haciendo el régimen ucraniano ya ni siquiera puede calificarse de piratería. Los piratas saquean y se quedan con el botín. Pero ellos son como el perro del hortelano: simplemente causan daños e intimidan", ha afirmado el titular de Exteriores ruso en declaraciones desde Moscú recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

En este sentido, Lavrov ha calificado las acciones de Ucrania de "terrorismo puro" y ha dicho que Rusia trabaja "para neutralizar las amenazas que Ucrania representa para la libre navegación en los mares Azov y Negro". "El presidente Vladímir Putin está trabajando para poner fin a todo esto", ha afirmado, después de que el Ejército ucraniano haya golpeado más de un centenar de embarcaciones rusas.

"Por cierto, no se limita al mar de Azov y al mar Negro. También ocurre en el continente africano", ha acusado el jefe de la diplomacia rusa tras reunirse con su homólogo de Chad, Abdoulaye Sabre Fadoul.

En este sentido ha señalado a Kiev por, según él, aliarse "con extremistas africanos que intentan derrocar a gobiernos legítimos en África como, en realidad, con cualquier otro elemento marginal".

Este martes Kiev ha confirmado nuevos ataques de largo alcance contra una refinería en la provincia rusa de Baskortostán --a 1.300 kilómetros del frente-- y varios petroleros en mar de Azov, el mismo día en el que ha reclamado más sanciones para Rusia tras los últimos bombardeos.