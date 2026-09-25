Rusia tilda de "censura" las sanciones de la UE contra la exdirectora de Russia Today en Francia

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han tildado este viernes de "censura política" las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Xenia Fedorova, exdirectora de Russia Today en Francia, a la que acusan de propagar "bulos a favor del Kremlin" en medios de comunicación franceses "en un intento por socavar la democracia y la estabilidad" del bloque comunitario y sus Estados miembro.

"Las sanciones impuestas por la Unión Europea (...) constituyen un ejemplo de censura política por parte del bloque", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, que ha indicado que Bruselas "ha justificado sus restricciones ilegítimas alegando que Fedorova es una figura mediática en Rusia que desempeña un papel activo en la difusión de narrativas afines al Gobierno ruso" en territorio francés.

"No cabe duda de que detrás de este nuevo acto de censura política y de la bacanal antirrusa promovida por Bruselas y exacerbada con saña en Occidente se encuentra, desde el principio, el intento de París de otorgar mayor 'legitimidad' a su reciente y vergonzosa decisión de expulsar a Fedorova de Francia basándose en pretextos igualmente infundados", ha alertado.

En este sentido, ha asegurado que la periodista, "represaliada por la democracia progresista europea", lleva años "fuera de los medios rusos y trabaja para varios medios franceses". "Su único delito ha sido el de no traicionar la ética periodística y seguir expresando su opinión con honestidad sobre los sucesos y procesos tanto en Francia como fuera del país, y eso ha bastado para desatar una censura vengativa en Francia, que la UE, sumida en la rusofobia, ha apoyado sin reservas", ha apostillado.

Además, ha instado a la comunidad internacional a "condenar la intimidación contra el periodismo honesto". "Pedimos que agencias y organizaciones relevantes como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que analicen el cumplimiento por parte de Francia y la UE de sus obligaciones internacionales", ha zanjado.