Entrada de migrantes en Ceuta desde Marruecos, a 31 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Moha Belkasen

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, ha considerado que la crisis migratoria que estalló este pasado jueves en Ceuta es un ejemplo de un nuevo fracaso de la Unión Europea, esta vez en lo que a su política migratoria respecta y, por la parte que toca a España, un episodio que podría haber evitado si hubiera dedicado a invertir en su seguridad fronteriza el dinero que ha entregado a Ucrania para su esfuerzo de guerra.

Grushko ha pedido además a España un "trato humano" a los migrantes que están regresando ya a Marruecos tras el ingreso a Ceuta de unas 60.000 personas desde el jueves, saltándose los controles fronterizos, en una incursión que se ha saldado con 57 muertos.

El viceministro ha lamentado una "catástrofe humanitaria" que "afecta a todos", pero al mismo tiempo, "no podemos dejar de reconocer que esto supone el colapso de la política migratoria que la Unión Europea ha seguido durante muchos años".

La "demonización" de Rusia de la que ha hecho gala la UE, en su opinión, tiene buena parte de culpa. "Todo está supeditado al objetivo de la militarización, todo está supeditado al objetivo de prepararse para la guerra con Rusia y han intentado ocultar este tipo de problemas", ha dicho en comentarios recogidos por la agencia rusa TASS.

"Por desgracia para ellos, la realidad simplemente derriba las puertas, ideológicas y políticas, y los muros que construyen, y le muestra a la Unión Europea dónde residen sus verdaderos derechos", ha declarado Grushko.

"España podría haber invertido su dinero no en Ucrania, sino en resolver sus propios problemas de seguridad", ha añadido el viceministro, quien espera que "el Gobierno español encontrará la manera de resolver el problema de acuerdo con el Derecho Internacional, con una actitud tolerante y humanitaria hacia el destino de cada migrante y de quienes sufren, que intentan encontrar un futuro mejor en sus vidas".