Rutte celebra el plan de gasto militar británico: "Es un buen paso" hacia los objetivos de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer - OTAN

BRUSELAS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado el plan de gasto militar presentado este martes por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que situará al país en el 4,2% del PIB en inversión militar, cerca del 5% comprometido el pasado año en la cumbre de la OTAN.

En un mensaje en redes sociales, el jefe de la Alianza Atlántica ha detallado que acoge "con satisfacción" el Plan de Inversión en Defensa británico, esgrimiendo que "una defensa británica más fuerte" hace más segura a toda la OTAN.

"Este es un buen paso hacia la consecución del 3,5% del PIB en defensa acordado en La Haya el año pasado. El gasto en defensa y la producción serán un foco importante de la cumbre de la OTAN la próxima semana", ha añadido, refiriéndose a la cita que reunirá la semana que viene a jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza en la capital de Turquía, Ankara.

Justo este lunes, Rutte y Starmer mantuvieron una reunión en Downing Street en las que ambos discutieron las prioridades de la Cumbre de la OTAN de Ankara y sobre "la importancia de aumentar el gasto en defensa, la producción y la innovación", así como brindar un apoyo "firme y sostenido" a Ucrania.

17.000 MILLONES DE EUROS MÁS EN DEFENSA

En este sentido, el primer ministro británico ha presentado este martes el esperado plan de gasto militar con el que espera elevar más de 15.000 millones de libras (más de 17.000 millones de euros) el gasto en defensa, situando a Reino Unido en el 4,2% del PIB en inversión militar, cerca del 5% comprometido el pasado año en la cumbre de la OTAN.

El plan de Starmer, que dejará la oficina en verano tras anunciar su dimisión acorralado por las presiones internas en el Partido Laborista, supondrá 300.000 millones de libras (unos 348.290 millones de euros) durante los próximos cuatro años en gasto para respaldar a las Fuerzas Armadas y reforzar la seguridad nacional.

Esto implicará que el gasto estrictamente militar alcance el 2,7% del PIB en 2029 y permita llegar al 3% en la siguiente legislatura. Sumando las partidas de infraestructuras críticas, industria de defensa y seguridad energética que la OTAN computa dentro del nuevo objetivo aliado, el esfuerzo total británico ascendería al 4,2% del PIB.

Cabe recordar que el compromiso alcanzado por los aliados en la cumbre de la OTAN de La Haya establece que los países deberán destinar el 5% del PIB a defensa antes de 2035, un objetivo que se desglosa en un 3,5% de gasto militar puro y un 1,5% en inversiones relacionadas con la seguridad.

El primer ministro saliente de Reino Unido ha presentado el plan en un acto en el que ha desvelado un programa que su administración quería lanzar antes de la cumbre de líderes de la OTAN de Ankara de la próxima semana y que viene precedido de polémica por las desavenencias con el exministro de Defensa John Healy que le llevaron a presentar su dimisión.