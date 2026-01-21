Rutte defiende su perfil bajo con Groenlandia y dice que trabaja "entre bastidores" para desescalar la tensión

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una rueda de prensa en Berlín en diciembre de 2025 (archivo)- Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido este miércoles su perfil bajo durante la crisis abierta en la Alianza Atlántica por las pretensiones de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia, justificando que está trabajando "entre bastidores" y está evitando hacer comentarios "en público" porque eso le quitaría legitimidad para "rebajar la tensión".

Así lo ha asegurado durante su intervención en un panel de debate titulado '¿Puede Europa defenderse a sí misma?' organizado en Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), durante la cual ha opinado que la Unión Europa está segura y ha reiterado la importancia de defender la región del Ártico.

"Mi papel como secretario general de la OTAN, cuando hay tensión dentro de la Alianza, la ha habido en el pasado entre Grecia y Turquía, ha habido otros momentos en los que hubo tensión, y mis predecesores siempre hicieron lo mismo y sabían que no debían comentar nada en público, eso es imposible", ha explicado.

Rutte ha sostenido que si diera su opinión sobre lo que está ocurriendo con la amenaza de Estados Unidos de anexionarse parte del territorio de otro Estado miembro de la OTAN, ya no podría ayudar de ninguna manera, ni podría trabajar con otros líderes para "difuminar la tensión o rebajarla".

"Por eso no me oirán comentar (este asunto). Pueden estar seguros de que estoy trabajando en este asunto entre bastidores, pero no puedo hacerlo en público", ha añadido, evitando hacer algún comentario sobre la situación en la isla del Ártico.

Eso sí, ha dicho que es consciente de "las tensiones en este momento", y ha asegurado que "la única manera" de abordarlas es llevar a cabo una "diplomacia contundente". "Y en lo que respecta al Ártico, creo que el presidente Trump tiene razón, otros líderes en la OTAN tienen razón. Necesitamos defender el Ártico", ha zanjado.

ESTÁ "CONTENTO" DE QUE TRUMP "ESTÉ AHÍ"

Rutte ha expuesto que, desde la creación de la Alianza Atlántica en 1949, Estados Unidos y Canadá están en ella "porque la OTAN es crucial no solo para la defensa de Europa, sino también" para su propia defensa, por lo que necesitan "un Ártico seguro, un Atlántico seguro y una Europa segura".

"Así que cuando la pregunta es '¿Está Europa segura?' Sí, Europa está segura, por lo que Europa está haciendo por sí misma dentro de la OTAN, pero también porque tenemos esa fuerte relación transatlántica", ha añadido, para después subrayar la importancia del acuerdo de la última cumbre de la OTAN en La Haya en la que los Estados miembro pactaron subir el gasto en defensa al 5% del PIB.

En su opinión, para Estados Unidos era "irritante" que desde la década de 1960 los socios europeos gastaran siempre menos en defensa, por lo que se ha mostrado "contento" de que el presidente de Estados Unidos "esté ahí" porque "ha obligado a Europa a dar un paso adelante", a aumentar su inversión y "a afrontar las consecuencias".

"Sé que muchos de ustedes critican a Donald Trump. Pero, ¿realmente creen que sin Donald Trump ocho grandes economías de Europa, entre ellas España, Italia, Bélgica y Canadá, que por cierto también está fuera de Europa, habrían alcanzado el 2% en 2025 cuando a principios de año solo estaban en el 1,5%? ¡De ninguna manera! Sin Donald Trump esto nunca habría sucedido", ha proseguido.

Para el también ex primer ministro de Países Bajos, Europa debe "ocuparse más" de su propia defensa, porque si Trump no hubiera sido reelegido presidente de Estados Unidos "nunca habrían tomado" decisiones "cruciales" para "madurar en el mundo posterior a la Guerra Fría".