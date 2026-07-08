Rutte destaca la "unidad" de los 32 líderes de la OTAN pese a los ataques de Trump contra Europa

1102858.1.260.149.20260708172436 El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la cumbre celebrada en Ankara. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

ANKARA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha quitado este miércoles hierro a las divisiones en el seno de la OTAN después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegara a la cumbre de Ankara cargando contra los aliados europeos, subrayando, en cambio, que ha percibido un "gran sentimiento de unidad" entre los dirigentes aliados y poniendo en valor que son capaces de llegar a acuerdos.

"Lo que vi en la sala con los 32 líderes sentados juntos fue un gran sentimiento de unidad. No he visto esto en la historia reciente. Eso es, en mi opinión, lo que representa la OTAN", ha asegurado en rueda de prensa al término de la cumbre celebrada en Ankara, en la que Trump ha redoblado las críticas a los aliados europeos, con el foco puesto en España, y una vuelta a su retórica sobre tomar el control de Groenlandia, territorio danés.

"Habrá debates intensos. A veces la gente defenderá sus posiciones con vehemencia, incluso levantando la voz, y otros responderán. Eso nunca me preocupa porque, al final, somos una alianza de democracias y esto nos hace más fuertes", ha subrayado el secretario general.

De esta forma, Rutte ha defendido que los debates "permiten llegar a acuerdos", y ha apuntado que la cumbre celebrada estos días en Turquía fue "prueba de ello".

TRUMP, "PLENAMENTE COMPROMETIDO" CON LA OTAN

El jefe político de la OTAN ha querido reiterar el "compromiso" de Estados Unidos con la organización, incidiendo en que las diferencias con Trump tienen que ver con una "irritación" por el gasto militar, una cuestión que es un caballo de batalla para Washington desde hace décadas pero que, a su juicio, el líder norteamericano está consiguiendo encauzar.

"Siempre he sabido que el presidente Trump y Estados Unidos están plenamente comprometidos con la OTAN. Pero existía un gran motivo de irritación: que los europeos no estaban aportando lo mismo que Estados Unidos", ha admitido el ex primer ministro neerlandés, incidiendo en que este asunto es "fuente de frustración" para Estados Unidos "desde la época de Eisenhower", en referencia al presidente de los años 50.

En este sentido, ha destacado que Trump es el líder estadounidense que "ha logrado resolver ese problema" ya que está logrando que todos los aliados eleven su gasto. "No solo consiguió que los europeos se comprometieran a gastar al mismo nivel que Estados Unidos, sino también a cumplir ese compromiso. Ya están en el 4%, dentro de una trayectoria de diez años para alcanzar el 5%", ha resumido.

El líder de la OTAN ha puesto en valor al concluir la reunión en Ankara que los aliados están avanzando en los compromisos adquiridos en la cumbre de La Haya de 2025, cuando los dirigentes de la OTAN pactaron el nuevo listón de gasto militar del 5% en el plazo de una década. "Hemos demostrado que esos compromisos ya se están llevando a la práctica. En toda la Alianza, la inversión en defensa sigue aumentando", ha reivindicado.

Según Rutte, se están incorporando nuevas capacidades a los Ejércitos aliados y la industria está ampliando su producción. "Los aliados europeos y Canadá están asumiendo una mayor responsabilidad por nuestra seguridad compartida. En conjunto, estos son los cimientos de una OTAN más fuerte, más justa y más capaz", ha expuesto, en contraposición con las críticas lanzadas una vez más por el inquilino de la Casa Blanca.