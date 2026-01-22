Rutte ensalza su discusión con Trump sobre Groenlandia y pide reforzar el Ártico frente a Rusia y China

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una rueda de prensa en Berlín en diciembre de 2025 (archivo) - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha ensalzado este jueves su "muy buena discusión" del miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar las tensiones en torno a Groenlandia y ha hecho hincapié en la importancia de reforzar la seguridad en el Ártico frente a las amenazas percibidas por parte de Rusia y China, a los que ha pedido "mantener alejados" de la isla danesa, tanto a nivel militar como económico.

Trump aseguró tras su encuentro con Rutte en la ciudad suiza de Davos que habían establecido el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia, a partir del no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y cuya entrada en vigor estaba prevista el 1 de febrero. Además, ha indicado que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la 'Cúpula Dorada' en relación con Groenlandia".

"Trump, ya en su primer mandato, dijo que debíamos dedicar más tiempo y más energía en el Ártico para defenderlo frente a los rusos y los chinos, dado que las líneas marítimas se están abriendo. Groenlandia, sí, pero no solo Groenlandia. Es todo el Ártico", ha dicho durante un acto en Davos organizado por la conferencia Yalta European Strategy y la Fundación Victor Pinchuk.

Así, ha recalcado que durante su conversación con Trump abordó cómo las siete naciones árticas integradas en la OTAN --Estados Unidos, Canadá, Islandia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega-- pueden "defenderse frente a Rusia y China". "Lo que discutimos ayer, y fue una muy buena discusión, es cómo podemos hacer eso. ¿Cómo podemos lograr que estos paíes, colectivamente, garantizan que el Ártico sigue siendo seguro y que los rusos y los chinos permanecen fuera?", ha explicado.

Rutte ha señalado además que, en el caso particular de Groenlandia, el objetivo es "garantizar que los chinos y los rusos no logran acceso a la economía de Groenlandia o a nivel militar". "Esa será una discusión que seguirá adelante a partir de lo ocurrido el pasado miércoles cuando (el secretario de Estado estadounidense) Marco Rubio y el vicepresidente (estadounidense, JD) Vance mantuvieron discusiones con la delegación danesa".

Sin embargo, ha reconocido que "todo esto no va sobre Groenlandia o el Ártico", dado que "ante todo va de cómo es posible protegerse frente a los adversarios". "Nuestro principal enemigo, para la OTAN, es Rusia. Desde luego, China se está reforzando de forma masiva, así que no hay que ser ingenuos sobre China, pero nuestro principal adversario es Rusia", ha argüido.

MANTENER EL APOYO MILITAR A UCRANIA

El secretario general de la OTAN ha girado por ello a la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, para incidir en la importancia de mantener la ayuda a Kiev. "Necesitan interceptores. Necesitan nuestro apoyo militar", ha destacado, al tiempo que ha argüido que este respaldo debe continuar a pesar de las conversaciones en marcha para intentar lograr un acuerdo de paz.

"Sé que hay conversaciones de paz en marcha. Genial. Esperemos que concluyan pronto. Sé que la Unión Europea (UE) ha liberado 90.000 millones de euros. Fantástico. Pero sabemos que solo habrá una conclusión (de un acuerdo) en abril o mayo, mientras que hoy Kiev, Járkov, Leópolis y muchas ciudades pequeñas en Ucrania son golpeadas por misiles y drones rusos", ha puntualizado.

"Sabemos que hay cortes del suministro de agua, del suministro de electricidad. Ahora mismo hace 20 grados bajo cero en Kiev", ha dicho Rutte, quien ha pedido "mantener la vista fija en la pelota de Ucrania". "No hay que dejar caer esa pelota. Eso significa que sí, genial que haya conversaciones de paz, fantástico. Haremos todo lo posible para que terminen con éxito, pero es algo que no pasará mañana y ellos necesitan interceptores y apoyo militar mañana", ha remarcado.

Por ello, ha incidido en la necesidad de "seguir concentrados" y ha desvelado que Estados Unidos "está dispuesto" a seguir entregando suministros de "toda la ayuda militar que Ucrania necesite, particularmente interceptores, que serán pagados por europeos y canadienses".

"Tenemos que mantener este flujo, garantizar que llega y que no perdemos de vista este tema principal, que es combatir a los rusos. Los ucranianos lo están haciendo y necesitan nuestro apoyo. Es sobre nuestra seguridad colectiva. Eso es lo que está en juego", ha argumentado Rutte, quien ha aplaudido además la labor de Trump en el proceso de conversaciones y en el impulso a la diplomacia.

De esta forma, ha ensalzado que "Trump es quien rompió el estancamiento con Putin y comenzó a negociar, lo cual fue crucial porque era el único que podía hacerlo desde su posición cuando asumió el cargo en enero (de 2025)", al tiempo que ha manifestado que el equipo negociador trabaja "de forma interminable, con ayuda de muchos europeos" para "lograr que la guerra llegue a su fin, un fin sostenible en el que Rusia nunca vuelva a intentar atacar".