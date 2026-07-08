Rutte entiende la decepción de Trump con la OTAN pero replica que Europa ya invierte el 4% en defensa

1102582.1.260.149.20260708082359 El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Michael Kappeler/dpa

Ve "absolutamente necesarios" los ataques de EEUU a Irán porque Teherán "está violando el alto el fuego"

ANKARA, 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha indicado que entiende la decepción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la Alianza Atlántica, si bien ha defendido que Europa está igualando el gasto en defensa de Estados Unidos y que ha alcanzado ya de media el 4% de su PIB.

"Sabemos que hay decepción por parte estadounidense en lo que respecta a Irán, pero tiene que ver con casos aislados (...) Y en cuanto al dinero y al gasto, Europa está ahora equiparándose con Estados Unidos", ha indicado en declaraciones a la prensa al inicio de la segunda jornada de la cumbre de la OTAN que se celebra en la capital de Turquía, Ankara.

Rutte ha vuelto a decir que el incremento en el gasto en defensa ha sido consecuencia de "la amenaza rusa", pero que también ha sido "una gran victoria" para el presidente estadounidense, ya que ha tenido "un enorme éxito".

En este sentido, se ha congratulado de que un año después de que los aliados acordaran destinar el 5% de sus respectivos PIB a capacidades militares para 2025, "ya este año", cuando se combina el gasto en defensa puro y el gasto relacionado con defensa, los 32 Estados miembro han alcanzado "el 4% de inversión".

"En una trayectoria de 10 años, en un solo año, Canadá y Europa han llegado al 4%. Y eso significa enormes aumentos en el gasto de defensa básico, y también aumentos, por supuesto, en el gasto relacionado con defensa", ha proseguido con su explicación.

VE ABSOLUTAMENTE NECESARIOS LOS ATAQUES DE EEUU A IRÁN

Preguntado sobre los recientes ataques estadounidenses contra Irán y sobre si cree que pueden eclipsar la cumbre de la OTAN, Rutte ha respondido que eran "absolutamente necesarios" porque Teherán "está violando ese alto el fuego" que acordaron ambas partes.

"Era absolutamente necesario, porque cuando tienes un alto el fuego, y básicamente Irán está violando ese alto el fuego, y hemos visto lo que ocurrió ayer con barcos siendo atacados, creo que es totalmente crucial que Estados Unidos reaccione con contundencia", ha añadido.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este martes el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en un nuevo aumento de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.