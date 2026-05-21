Rutte garantiza una respuesta "devastadora" si un aliado es atacado, en plenas maniobras con munición nuclear rusa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto a Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia. - OTAN

BRUSELAS, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este jueves de que la respuesta de la Alianza Atlántica ante el ataque a cualquier Estado miembro de la organización sería "devastadora", y ha detallado que "vigila de cerca" las maniobras que está realizando Bielorrusia con munición nuclear rusa.

"Que nadie se llame a engaño. Nuestra capacidad y nuestra determinación para defender a cada aliado son absolutas. Si alguien fuera tan insensato como para atacar, la respuesta sería devastadora", ha sostenido el jefe de la OTAN en una rueda de prensa desde la ciudad sueca de Revinge, poco antes de que dé comienzo la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza en Helsinborg.

Así se ha pronunciado al ser preguntado por el anuncio de Moscú de este mismo jueves en el que ha detallado que está contribuyendo a las maniobras anunciadas por Bielorrusia con munición nuclear para sus sistemas de misiles, unos ejercicios que Minsk ha insistido en que no van dirigidos contra nadie.

También ha vuelto a calificar como "ridículas" las acusaciones de Moscú sobre que Letonia habría permitido que Ucrania lance ataques a Rusia desde su territorio, y ha sostenido sobre la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de un dron ucraniano que ha pasado "como consecuencia de la invasión rusa" y no porque Kiev "quisiera enviar los drones allí".

"SOMOS DEMOCRACIAS, NOS ENCANTA DEBATIR"

Por otro lado, Rutte ha salido al paso de las críticas sobre las divisiones internas en la Alianza a cuenta de las amenazas de Estados Unidos a otros países miembro defendiendo que el debate interno en la OTAN es inherente a su naturaleza democrática.

"Somos democracias, nos encanta debatir, pero al final siempre nos unimos, los 32", ha afirmado, contraponiéndolo al modelo de Rusia o China, donde, a su juicio, "una sola persona decide lo que todos deben pensar".

En el plano del apoyo financiero a Ucrania, Rutte ha insistido en su propuesta de que cada aliado destine el 0,25% de su PIB a Kiev, aunque ha reconocido que la iniciativa "no obtendrá unanimidad" y por tanto no prosperará formalmente.

Sin embargo, ha defendido su utilidad para "iniciar el debate" sobre un reparto más equitativo de la carga dentro de la Alianza, señalando que países como Suecia, Canadá, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca y Noruega están "rindiendo por encima de su peso", mientras otros "no están gastando lo suficiente".