Rutte reivindica que la democracia "es mucho más que elecciones" tras las protestas y arrestos en Ankara

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en rueda de prensa desde Ankara en vísperas de la cumbre que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno aliados en la capital turca. - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

ANKARA 6 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido este lunes que la democracia es "mucho más que solo elecciones libres" y ha reivindicado la importancia de la libertad de prensa y el derecho a la manifestación, después de que las autoridades turcas hayan detenido a un centenar de personas por protestar en una manifestación contra la Alianza Atlántica en Ankara, la capital.

Así lo ha asegurado al ser preguntado por si la cumbre de la OTAN, que reúne los días 7 y 8 de julio a los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 Estados miembro, puede verse empañada por las detenciones en Ankara, especialmente al tratarse de una organización que se define como una alianza de democracias liberales.

"Cuando se trata de democracia, la democracia son más que elecciones. Por supuesto, son cruciales en la democracia, pero la democracia es también la prensa libre, ustedes en esta sala, que pueden hacer todas las preguntas que quieran y escribir las noticias que quieran y hacer su investigación. Y, por supuesto, la democracia es también que la gente pueda organizar manifestaciones si así lo desea", ha afirmado.

Rutte ha recalcado que para la OTAN es muy importante que medios de comunicación puedan asistir "en persona a los grandes eventos" como la cumbre de líderes que se celebra esta semana en la capital turca.

Las declaraciones del jefe de la Alianza Atlántica tienen lugar después de que las autoridades turcas hayan detenido a más de un centenar de personas durante una marcha de protesta contra la OTAN en Ankara. La movilización, convocada por el Partido Comunista Turco (TKP) fue reprimida por la Policía mediante el uso de gases lacrimógenos y cargas que dejaron al menos siete manifestantes heridos con fracturas y contusiones, según datos del TKP.

A esas detenciones se suman la detención de otras 40 personas sospechosas de "terrorismo", incluidos periodistas, profesores universitarios y militantes de grupos de izquierda en una redada dirigida en parte contra el grupo Camino Revolucionario (DEV YOL), heredero del histórico Partido-Frente Popular de Liberación de Turquía (THKP-C) --fundado en la década de 1970 y considerado una organización terrorista por Ankara.

La Asociación Turca de Periodistas (TGC) y la Asociación Progresista de Abogacía (CHD) han pedido la liberación de los detenidos y han denunciado los hechos como un ataque a la libertad de expresión y una intimidación en vísperas de la cumbre de la OTAN.