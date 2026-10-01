El Salvador celebrará presidenciales el 28 de febrero de 2027, con Bukele en busca de un tercer mandato

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una rueda de prensa en mayo de 2026 (archivo) - Camilo Freedman / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador ha fijado el 28 de febrero de 2027 como fecha para las próximas elecciones presidenciales, en las que el actual jefe de Estado, Nayib Bukele, aspirará a un tercer mandato tras la reforma de la Constitución en 2025 para eliminar los límites a los mandatos presidenciales y abrir la puerta a que intente renovar su periodo en el cargo, al que llegó en 2019.

"El TSE convoca oficialmente a la ciudadanía a las elecciones 2027. La jornada electoral se celebrará el domingo 28 de febrero de 2027", ha dicho la presidenta del organismo, Roxana Soriano, quien ha detallado que en dicha jornada serán elegidos 528 funcionarios, incluidos el presidente, el vicepresidente, diputados, alcaldes y regidores, entre otros.

"Son ustedes, los ciudadanos, quienes mediante el voto decidirán el rumbo del país y legitimarán a las autoridades que ejercerán la representación pública durante el próximo período. Esa decisión pertenece exclusivamente al pueblo salvadoreño", ha destacado durante el anuncio, que ha sido retransmitido en directo.

Así, ha detallado que los aspirantes a la Presidencia, la Vicepresidencia y la Asamblea Legislativa tendrán que presentar sus candidaturas entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre, mientras que los aspirantes a los Concejos Municipales deberán hacerlo entre el 9 y el 19 de noviembre, fechas fijadas para la recepción de las candidaturas.

Soriano ha manifestado además que, a fecha del 15 de septiembre, hay más de 6,5 millones en el censo de votantes, incluidos más de 982.000 residentes en el extranjero, al tiempo que ha confirmado que, a raíz de la modificación constitucional, estos últimos contarán con circunscripción electoral propia y elegirán a un total de seis diputados.

"Cada etapa del proceso electoral desde el extranjero, se rige por la ley y por rigurosos controles técnicos: auditorías independientes antes, durante y después de la votación; pruebas de seguridad y simulacros; registros auditables que no vinculan al votante con su voto; y comprobante de recepción", ha defendido durante su comparecencia.

"A cada salvadoreño habilitado para votar, dentro y fuera del territorio nacional, le hago un llamado: ejerzan su derecho al sufragio. Infórmense por los canales oficiales y participen de manera libre, consciente y responsable", ha señalado Soriano, quien ha pedido además a los medios que "consulten, verifiquen y difundan responsablemente la información de los canales oficiales".

Bukele obtuvo en julio el apoyo del partido Nuevas Ideas para una tercera candidatura al frente del país centroamericano tras unas primarias en las que la formación no informó sobre porcentaje de votos o aspirantes, si bien aún ha de dar el paso de presentarla oficialmente, algo que puede hacer desde este mismo jueves, según el calendario desvelado por el TSE.

El país se encuentra desde marzo de 2022 bajo estado de excepción, en medio de los argumentos de las autoridades sobre la utilidad de la medida para la lucha contra las pandillas y la criminalidad y las denuncias de diversas organizaciones no gubernamentales sobre abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante las operaciones, que dejan miles de detenidos.