El Salvador incauta 6.68 toneladas de cocaína en un nuevo récord contra el narcotráfico

Archivo - Una pila de drogas incautadas expuesta durante la rueda de prensa de la campaña contra el tráfico de drogas celebrada en la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes en Bangkok - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Marina Nacional de El Salvador ha incautado este viernes un cargamento de 6.68 toneladas de cocaína en el océano Pacífico, valorado en 167 millones de dólares (145 millones de euros), lo que supone un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico en el país.

El histórico operativo, según ha informado el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha consistido en la interceptación de dos embarcaciones de perfil bajo que navegaban por la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, al sureste del país.

"En total, se incautaron 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 167 millones de dólares. Esta operación establece un nuevo récord nacional, al superar las 6.606 toneladas decomisadas en una sola operación el pasado 13 de febrero de 2026", ha informado el mandatario salvadoreño en una publicación en sus redes sociales.

La primera nave fue localizada el pasado jueves a poco más de un kilómetro de la costa y, en ella, se transportaban 3.425 toneladas de estupefacientes y fueron capturadas tres personas: dos de nacionalidad colombiana y una ecuatoriana.

Seis horas después, las autoridades interceptaron una segunda embarcación a 1,17 kilómetros del mismo punto de referencia. Esta segunda nave también estaba tripulada por dos colombianos y un ecuatoriano, quienes custodiaban un alijo de 3,255 toneladas de cocaína al suroeste de la Bocana El Cordoncillo.

"Con este nuevo golpe al narcotráfico internacional, El Salvador acumula ya 13.286 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026, valoradas en más de 332.15 millones de dólares (289 millones de euros). Seguimos llevando la guerra contra el narcotráfico donde antes operaban con total impunidad", ha sentenciado Bukele.