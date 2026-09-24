Sánchez apunta ante la ONU a "la desinformación" en la crisis de Ceuta y llama a no "convertir al migrante en enemigo"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante la Asamblea General de Naciones Unidas - UN PHOTO

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido a "la desigualdad, la desesperación y la desinformación" la situación vivida en Ceuta, que ha descrito ante la Asamblea General de Naciones Unidas como "una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años" y ante la cual ha llamado a no "ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad".

"La desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años", ha declarado Sánchez, describiendo como "difícil" el momento que vive Ceuta.

En este contexto, ha argumentado, "la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad". "Pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta", ha rebatido, afirmando que "su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los Derechos Humanos".

"Saldremos de ella más fuertes precisamente por eso, porque España no elige el camino más fácil", sino el "más justo".