Sánchez critica el discurso de Trump ante la ONU: "Muy ideológico" y "no respaldado por los hechos"

22 September 2026, US, New York: US President Donald Trump speaks at the start of the United Nations General Assembly. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado el discurso de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la sesión de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas señalando que fue "muy ideológico" y "no respaldado por los hechos y los datos".

En una conversación con el cómico estadounidense Jon Stewart en el podcast 'The weekly show', recogida por Europa Press, Sánchez expresó sus impresiones sobre el discurso pronunciado por Trump en la víspera, en el que, entre otras cosas, amagó con "aniquilar" Irán si no llegan a un acuerdo de paz.

No obstante, Trump se mostró confiado en que la guerra terminará antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos del mes de noviembre y por otro lado, se burló del cambio climático y el calentamiento global.

"Creo que fue, como es habitual, un discurso muy ideológico, no respaldado por los hechos y los datos", ha señalado reprochando sus posiciones sobre las políticas verdes y la situación en Oriente Medio. Su posición política, dice, no fue apoyada por muchos países.

Al ser interrogado sobre si Trump se expresa del mismo modo en sus encuentros cara a cara con los líderes de otros países, Sánchez ha dicho que no ha tenido ocasión de tener una reunión privada con él, pero cuando se han cruzado en foros internacionales ha mostrado esta forma de expresar sus ideas.

Cuando eres presidente, reprocha Sánchez, tienes tu ideología "pero también intentas convencer y representar a más gente, a todo tu país" y además debes basar tus argumentos "en cosas que han pasado de verdad".

ES "MÁS INTELIGENTE" UNA RELACIÓN "CONSTRUCTIVA" CON MARRUECOS

Por otro lado, respecto a la crisis en la ciudad autónoma de Ceuta, ha vuelto a quejarse de que no tuvo la solidaridad de algunos socios europeos tras la entrada masiva de unas 80.000 personas el pasado 30 de julio.

Para resolver el problema, dice que es "más inteligente tener una relación constructiva con Marruecos", el país de origen de muchos de los inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta.

En la víspera, en una entrevista en CNN, dijo por primera vez que los sistemas fronterizos de Rabat habían "fallado" y por tanto había pedido acciones y respuestas a las autoridades marroquíes.

Ahora ha añadido que están llevando a cabo estas acciones y aportando esas respuestas, aunque no hay conclusiones. "Todavía estamos en el proceso de investigar cuáles fueron los motivos y las raíces de esta crisis", ha apuntado.