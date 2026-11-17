El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (izq.), estrecha la mano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (der.),a su llegada al Palacio de la Moncloa, en Madrid, durante su visita oficial a España. - Luis Soto / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, han mantenido una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que han reafirmado su voluntad de estrechar aún más las relaciones bilaterales y comerciales entre ambos países, destacando el papel central del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur en un escenario internacional "complejo y cambiante".

Según ha trasladado la Presidencia uruguaya en un comunicado tras el encuentro celebrado este lunes en Madrid, ambos mandatarios han coincidido en la relevancia estratégica de fortalecer los vínculos bilaterales como herramienta de diálogo y cooperación frente a los desafíos geopolíticos actuales.

"Me reuní, en el Palacio de la Moncloa, con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para conversar sobre el fortalecimiento de la relación entre nuestros países y los desafíos del escenario internacional", ha señalado Orsi en sus redes, subrayando que el pacto comercial entre el Mercosur y los Veintisiete --cuya aplicación arrancó el pasado mayo-- "ocupó un lugar central" en la cita.

Para el jefe de Estado uruguayo, dicho acuerdo "es un paso histórico que ya está dando sus frutos y que abre nuevas oportunidades para profundizar el intercambio, ampliar mercados y generar desarrollo", defendiendo que reforzar la alianza entre Montevideo y Madrid supone "apostar al diálogo, la cooperación y la construcción de respuestas comunes".

Por su parte, Pedro Sánchez ha puesto en valor la "sólida relación" que mantienen ambos países y la voluntad compartida de seguir impulsando los lazos económicos, comerciales y empresariales. "Con Yamandú Orsi hemos reafirmado nuestro compromiso por estrechar aún más los lazos entre nuestros países y por fortalecer el espacio iberoamericano", ha destacado el jefe del Ejecutivo español.

INVITACIÓN A INVERTIR EN URUGUAY

Previamente a su encuentro en La Moncloa, Orsi participó en Madrid en una tribuna del Nueva Economía Fórum ante representantes institucionales y empresarios españoles, a quienes invitó a desarrollar nuevos proyectos en Uruguay poniendo como aval la estabilidad institucional del país, una matriz eléctrica renovable en un 98% y las ventajas arancelarias derivadas del acuerdo entre los dos bloques comerciales.

Durante su intervención, el mandatario recordó que España es el principal inversor extranjero en Uruguay --con cerca del 20% del total, unos 7.500 millones de dólares (unos 6.800 millones de euros)-- y citó como ejemplo el memorando suscrito en octubre con la energética española Solaria.

Dicho disposición acuerda levantar un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios con generación solar propia en el país sudamericano, una operación valorada en 5.700 millones de dólares (unos 5.080 millones de euros) que constituye la mayor inversión foránea en la historia del país sudamericano.