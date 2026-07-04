Sánchez pide investigar las muertes en protestas y la liberación de Castillo para dialogar con Fujimori

El excandidato presidencial peruano Roberto Sánchez - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El excandidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez ha planteado como condiciones para dialogar con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, la derogación de las que ha denominado "leyes procrimen", la investigación de las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

"Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes procrimen y, como sienten muchos peruanos, una demanda ética: la libertad del presidente Pedro Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante estaremos dispuestos a dialogar siempre", ha explicado en declaraciones a la emisora RPP.

El líder de Juntos por el Perú ha subrayado que su posición es crítica frente a la futura presidenta. "Nosotros somos dialogantes, construimos siempre, pero a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada", ha advertido.

Así, ha descartado por el momento responder al llamamiento para lograr acuerdos con otras fuerzas políticas lanzado por Fujimori ante lo exiguo de su victoria en las reciones elecciones presidenciales.

Sánchez ha explicado que impulsará un bloque político para ejercer la oposición durante el mandato de Fujimori porque considera que Perú necesita una alternativa a la concentración de poder en el Gobierno y el Congreso. "Levantaremos un proyecto, una coalición democrática que le haga contraparte a esa vocación autoritaria que hoy gobierna en el Perú desde el Parlamento con el pacto mafioso", ha explicado.

En cuanto a la investigación de las muertes durante las protestas durante la crisis política que terminó con la destitución de Castillo, Sánchez ha subrayado que se trata de un proceso "indispensable" para depurar responsabilidades y atender las demandas de los familiares de las víctimas.

Para Sánchez, no basta con una convocatoria al diálogo si antes no existe un compromiso para esclarecer esos hechos, ha apuntado tras llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

Sánchez ha pedido asimismo revisar el paquete de normas que calificó como "leyes procrimen" porque considera que afectan la lucha contra la impunidad y debilitan el sistema de justicia.

En cualquier caso, Sánchez ha cuestionado la proclamación de Fujimori como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando aún está pendiente una apelación presentada por, su partido, Juntos por el Perú respecto a las actas de votación del extranjero.

Según explicó, el reglamento electoral establece un plazo para resolver ese tipo de recursos antes de concluir el proceso. Por ello, afirmó que la proclamación no respetó el procedimiento previsto y cuestionó la actuación de las autoridades electorales.

"¿Cómo van a proclamar si el reglamento dice que hay un tema por resolver? Eso no es seguridad jurídica. Eso no es respetar la ley", ha argumentado. Asimismo, ha indicado que el próximo gobierno "nace ilegítimo" y no cuenta con respaldo en buena parte del país.